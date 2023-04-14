В Череповце набережной Шексны оставят природный ландшафт

В Молодежном центре Череповца 13 апреля обсудили концепцию благоустройства набережной Шексны протяженностью 750 метров. Планируется сохранить природный ландшафт: деревья и естественные подходы к воде. Об этом сообщил официальный портал города.

Кроме того, на набережной сделают велодорожки, проложат экоторопы, через овраги перекинут мостики, ширина дорожек — не больше трех метров. Перед Октябрьским мостом оставят 300-метровый участок с естественным выходом к воде. На месте заброшенного деревянного дома сделают площадку для лекций, выставок и встреч. Классической набережной на этом участке не будет.

«Мы привлекли к работе археологов и дендрологов, историков, участников городских сообществ. Ближе к Октябрьскому мосту тропы пойдут от берега наверх, подход к воде будет естественным. Сейчас работаем с проектировщиками, чтобы как можно меньше деревьев пострадало. Там живут белки, птицы, земноводные», — отметил руководитель проектной группы «ШАГИ» Михаил Приемышев.

«Зимой мы там все осмотрели, протоптали все тропы. Местность интересная, но сложная в плане рельефа. Нужно сохранить деревья. Дополнительные тропы и дорожки нужно делать насыпными или мощеными, чтобы не раскапывать глубокие ямы под тротуары. Это поможет сохранить корни растений, которые держат грунт на перепадах высот. Работу нужно начать с субботника, потому что мусор в оврагах там копится десятилетиями», — предложил депутат Гордумы Андрей Гуляев.

Напомним, набережная участвует в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды», которое стартует с 15 апреля.