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НовостиОбщество14 апреля 2023 20:22

В Вологде открывают для посещений Колокольню и Софийский собор

Наступила весна
Евдокия САХАРОВА

Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологде уже в эти выходные жители и гости города могут увидеть фрески Софийского Собора, а также подняться на Колокольню. В этом году эти достопримечательности откроют впервые для посещений (6+). Об этом сообщил Вологодский государственный музей-заповедник.

Достопримечательности будут работать 15 и 16 апреля в тестовом режиме с 12 до 15 часов.

Напомними, Софийский собор – древнейшее каменное сооружение города, которое было заложено по распоряжению царя Ивана Грозного еще в 1567 году. В храме сохранились удивительные фрески XVII века. Колокольня моложе - постройка XIX века. Высота ее составляет 78,5 метра. Отличные виды города!