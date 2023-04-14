Сокольчанина осудили за убийство собаки из ружья

В Соколе 30 января в 6:30 утра мужчина застрелил из ружья собаку породы маламут по кличке Лора. Пёсик погиб не сразу, животное прооперировали в ветклинике в Вологде, но спасти его не удалось. Подробности дела сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Теперь сокольчанина осудили по закону. Его привлекли к административной ответственности за стрельбу в населённом пункте. Мужчина на суд не пришел, но письменно объяснил, что взял ружье и, находясь во дворе дома по улице Набережная Свободы, произвел один выстрел в сторону собаки, которая вела себя агрессивно и пыталась его укусить.

«О применении оружия в правоохранительные органы мужчина не сообщил. Каких-либо данных, свидетельствующих о том, что он находился в состоянии крайней необходимости, не имелось», — сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчине назначен штраф в 40 тысяч рублей, а также конфисковано оружие. Постановление может быть обжаловано.