Пьяный устюжанин сбил на авто сожительницу в гараже

В Великоустюгском районе осудили 42-летнего водителя. Об этом сообщает «Великий Устюг Инфо».

Инцидент произошел летним вечером. Житель одного из поселков Великоустюгского района принял на грудь и сел за руль. Когда он заезжал в гараж с проезжей части, то потерял контроль над траекторией движения автомобиля. Не смотря на то, что он видел сожительницу в гараже, сделать ничего не смог и сбил женщину.

Медики диагностировали у дамы тяжкий вред здоровью. Суд приговорил водителя к 3 годам лишения свободы условно и запретил ему на 2 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. В пользу пострадавшей с него взыскали 400 тысяч рублей компенсации морального вреда и 8000 рублей возмещения расходов на лечение.