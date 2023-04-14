В Череповце изврашенец преследовал школьниц в Зашекснинском микрорайоне

Фото: группа ВКонтакте «Череповец. Новости. Известия. События».

В Вологде появился водитель-извращенец. Он преследовал девочек, показывая свои половые органы.

О ЧП в Зашекснинском сообщили в группе «Череповец. Новости. Известия. События».

Подписчица паблика Ольга рассказала, что несколько дней назад к 10-летней дочери Ольги и подруге на улице пристал изврашенец - незнакомый мужчина. Девочки скрылись от него в многолюдном торговом центре.

Вот что сообщила встревоженная мать: «Они гуляли в Зашекснинском, 104-105 районы. В 16 часов она мне позвонила из дома напуганная и сказала, что только что они убегали от мужчины, который их преследовал. Он выскочил из машины и начал показывать им свои половые органы. Девочки испугались и побежали, а он за ними. Они побежали к торговому центру, забежали в него и тогда он их оставил».

Напомним, действия гражданина попадают под уголовную статью.