За полвека сельское население Вологодчины сократилось в два раза

Вологдастат показал, что за последние 50 лет сельское население Вологодской области сократилось в два раза.

По данным Вологдастата, в январе 1973 года в сельских поселениях проживало более 610 000 человек. На январь 2023 года на сельских территориях региона проживало 310 000 человек.

Городское население в 1973 году составило более 650 000 человек, сейчас - около 820 000 вологжан.

При этом на январь 1973 года на Вологодчине проживало 1 миллион 290 тысяч человек. А в январе - около 1 миллиона 130 тысяч человек.