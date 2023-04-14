В Череповецком районе горел цех по переработке древесины

14 апреля, в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Вологодской области поступило сообщение о пожаре в посёлке Суда Череповецкого района. Горел цех по переработке древесины. Огонь бушевал на площади около 700 кв. метров.

Около половины 10 утра пожар был локализован.

Погибших и пострадавших людей нет. 15 человек до прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались из здания.

Всего в ликвидации возгорания участвовали 24 человека, 8 единиц техники, от МЧС России — 16 человек, 6 единиц техники.