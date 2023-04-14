В Шекснинском районе местные жители не хотят уступать озеро предпринимателю в аренду

Фото: Жители Харовского района испугались за экологию, за краснокнижные растения. То же пугает и шекснинцев.

В Шекснинском районе местные жители выступают против открытия рыбоводческого участка на Прядинском озере. Это не первые рыбные войны в регионе, и ,вероятно,

не последние. Ранее в Харовском районе жители встали против разведения рыбы в промышленных масштабах на Кумзерском озере, вокруг которого множество деревень и бань, в этом озере люди и рыбу ловят, и воду берут для питьевых и хозяйственных нужд.

В Шекснинском районе предприниматель в озере намерен выращивать рыбу, но местным жителям хочется использовать водоем может и не так эффективно, но самим. А арендатор вправе ограничить доступ. Кроме того, местные боятся, что ухудшится качество воды в их любимом водоеме. Поэтому проходят народные сходы и люди волнуются.

Следим за развитием ситуации.