Вологодские антимонопольщики успешно борются с бранным словом на букву Ё

Фото: Управление ФАС по Вологодской области.

Суд поддержал позицию Вологодского УФАС о ненадлежащей рекламе суши и роллов «Ёбидоёби». Наружная реклама сети доставки суши и роллов содержала легко считываемое производное от бранного слова на букву Ё. Арбитражный суд Вологодской области признал законность и обоснованность решения УФАС о признании рекламы ненадлежащей. Ранее рекламодатель, а это индивидуальный предприниматель, работающий в Вологодской области по франшизе, исполнил предписание Вологодского УФАС, убрав скандальную рекламу с городских улиц Вологды. В то же время компания-владелец ресторанов суши ООО «Ёбидоёби» не согласилась с решением ведомства и обжаловала его в судебном порядке. Суд первой инстанции поддержал позицию антимонопольного ведомства.

Как напоминает пресс-служба ведомства, ненадлежащая реклама – реклама, не соответствующая требованиям рекламного законодательства РФ.

Согласно ч.6 ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина.