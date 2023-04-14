Два юноши пытались вынести элитный алкоголь из магазина

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали двух молодых людей, пытавшихся похитить мартини и виски. Инцидент произошел в супермаркете на улице Горького.

13 апреля около 18:15 сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии в г.Череповец поступил сигнал с кнопки тревожной сигнализации.

Наряд выехал в супермаркет на улице Горького. Выяснилось, что два посетителя взяли с прилавка две бутылки Мартини и одну бутылку виски, а затем прошли мимо кассовой зоны, не заплатив за товар. Общая сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей.

Росгвардейцы задержали нарушителей, ими оказались два жителя Шекснинского района 2002 и 2003 г.р. Сотрудники вневедомственной охраны передали их полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.