Вологодская "Чеваката" впервые вышла в полуфинал

Фото: "Чеваката", ВКонтакте.

«Вологда-Чеваката» вышла в финал женской Суперлиги. Игра состоялась в Вологде. В ответном матче 1/2 финала вологодские баскетболистки выиграли у действующих чемпионок турнира - «Динамо-Фарм» из Курска.

Первая четверть завершилась с минимальным преимуществом «Чевакаты» - 15:14. Вторая четверть добавила совсем немного очков и завершилась - 23:23. Далее было все довольно рискованно для вологжан - за минуту до конца основного времени матча гости вели в счёте - 43:45. Последняя минута матча изобиловала большим количеством тайм-аутов и пробитием штрафных. Атакующий защитник «Чевакаты» Анастасия Сущик в последние 6 секунд матча 4 раза пробивала с линии штрафной, в результате - победа! 47:45. По 12 очков принесли команде Анастасия Сущик и Мария Канищева, 10 у Екатерины Генадиевой. Вологжанки впервые вышли в финал Суперлиги. Вторая и четвертая команда регулярного сезона начнут финальную серию в Москве, 21 апреля, второй игра - 25 числа пройдёт в Вологде и при необходимости третья встреча состоится также в столице 29 апреля.

Генеральный менеджер «Вологды-Чеваката» Ирина Соколовская написала в группе ВКонтакте: " Мы в финале! На большее пока нет сил, слов, энергии… Спасибо команде! Спасибо нашим любимым болельщикам! Вы невероятные И это - наша общая победа!"