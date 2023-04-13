Девушка на скорости выехала на обочину и сбила пешехода на трассе М-8

Девушка-водитель мчалась с превышением скорости, выехала на обочину, сбила человека и отправилась в колонию-поселение. Суд признал ее виновной.

26-летней жительница Вологодской области нарушила ПДД, что повлекло по неосторожности смерть человека. Трагедия произошла в сентябре 2022 года. Девушка за рулём своего авто двигалась по трассе М8 в Вологодском районе. Установлено, что скорость авто была около 150 км/ч.

«В попутном направлении с автомобилем подсудимой по обочине автодороги двигались двое мужчин. В один момент транспортное средство выехало за разметку „сплошная линия“, обозначающую край проезжей части и продолжило движение по обочине проезжей части, совершив наезд на одного из пешеходов», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 68-летний мужчина умер на месте.

Подсудимая полностью признала вину. На суде она раскаялась и возместила расходы на погребение, частично компенсировала моральный вред.

Суд приговорил её к двум годам колонии-поселения. Кроме того, она на два с половиной года лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Девушка должна выплатить потерпевшим два миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба судов, исковые требования потерпевших о компенсации морального вреда судом удовлетворены частично.