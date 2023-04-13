В Вологде 23 апреля пустят автобус с вторсырьем

В Вологде 23 апреля можно будет сдать мусор на переработку не только на площади революции, но и в некоторых районах города. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

Экотранспорт будет принимать у жителей пластик, стекло, макулатуру и другие перерабатываемые отходы.

Старт состоится в 11:00 на площади Революции.

С 11:30 до 12:30 автобус примет вторсырье у вологжан во Фрязиновском парке: на площадке между магазинами «Магнит» и «Пятерочка».

С 13:00 до 14:00 автобус можно застать у Дворца спорта на улице Конева.

С 14:30 до 15:30 сдать вторсырье в экоавтобус можно по адресу: Вологда, улица Возрождения, 82, на автостоянке за магазином «Макси».