На Вологодчине разрабатывают календарь прививок

В Вологодской области за год разработают региональный календарь профилактических прививок. Он позволит расширить показания к иммунизации против инфекций, имеющих специфическое значение для Вологодской области, в том числе против пневмококковой инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека, ротавирусной и менингококковой инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Правительства области.

Универсальная тактика вакцинации населения защитит население от заражения, снизит тяжесть клинических проявлений, показатели инвалидности, смертности от этих инфекций.

«Применение вакцин позволило снизить, а в некоторых случаях ликвидировать ряд болезней, от которых ранее умирали десятки тысяч детей и взрослых. Наглядным примером в этом отношении является ликвидация натуральной оспы и полиомиелита, снижение заболеваемости управляемыми инфекциями до единичных случаев», - отметил начальник Департамента здравоохранения области Алексей Плотников.

Из 30 лет, на которые возросла средняя продолжительность жизни в XX веке, 25 обусловлено вакцинопрофилактикой.