23 апреля на площади Революции в Вологде пройдет "ЭкоПарк"

Фото: из группы "ЭкоВологда" ВКонтакте

В Вологде второй год подряд проводится экологический фестиваль «ЭкоПарк». Вологжане сдают на переработку вторсырье. Организуются различные игры и мастер-классы по раздельному сбору мусора, а также дармарки, книгообмены и другие интересные мероприятия. Об этом сообщил мэр Сергей Воропанов.

Ближайший «ЭкоПарк» состоится в воскресенье 23 апреля на площади Революции. Волонтеры примут макулатуру, стекло, пластик, батарейки и другие виды отходов. Сбором будут заниматься ОЗЖ «Велес», АНО «Экологика», экологическое движение «ЭкоБессрочка».

«23 апреля ждем всех вологжан на площади Революции на большой "ЭкоПарк". В рамках мероприятия экологические организации города примут вторсырье. Также будет работать ряд интерактивных площадок. Например, благотворительная ярмарка-продажа от организации "Круговорот", обмен игрушками и фримаркет "ЭкоБессрочки", а также буккроссинг, мастер-классы для детей и многое другое», – отметил Сергей Воропанов.

Напомним, в Вологде с 22 по 28 пройдет III Международного экологического форума «Экология: город, экономика, люди».

В прошлом году в областной столице был организован 21 «Экопарк». Вологжане собрали 40 тонн вторсырья.