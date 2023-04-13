Двое вологжан погибли в ходе СВО

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В Вологодскую область пришли еще две похоронки. В ходе специальной военной операции на Украине погибли Алексей Михайлович Бабурин и Александр Евгеньевич Синицин. Печальные новости подтвердили родственники бойцов.

31-летний Алексей Бабурин погиб 21 марта на территории Донецкой народной республики. Он получил смертельное ранение в ходе боев за Артемовск. Похороны состоятся 14 апреля в Череповце в ритуальном центре на Боршодской.

О гибели 27-летнего Александра Синицина родным сообщили по телефону.

«Сегодня в одну из череповецких семей пришло печальное известие. По телефону сообщили, что погиб их родной человек. Воин, боец, герой Синицин Александр Евгеньевич. О панихиде и похоронах сообщу позднее», - написал на своей странице в соцсетях ветеран СВО Юрий Марков.