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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 10:47

В Соколе под суд пойдет местный житель, утопивший супругу в ведре

Расследование уголовного дела подошло к концу
Евдокия САХАРОВА

В Соколе завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины. Его обвиняют в жестоком убийстве собственной 44-летней супруги. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Трагедия произошла в январе в частном доме на улице Западной. Там было обнаружено тело хозяйки с телесными повреждениями. Судмедэкспертиза подтвердила криминальный характер смерти.

57-летний супруг был заключен под стражу. Как считают следователи, вечером 22 января нетрезвый мужчина в ходе ссоры столкнул сидевшую на диване супругу на пол, опустил ее голову в ведро с водой и удерживал руками до тех пор, пока потерпевшая не перестала подавать признаки жизни.

Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и передачи уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.