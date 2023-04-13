Вместо проститутки за 3 тысячи рублей вологжанин пообщался с 33-летним мужчиной

37-летний житель Вологды хотел пообщаться с проституткой, но попал на мужчину из Ульяновской области.

Мужчина пришел в полицию и рассказал историю правоохранителям. Он сообщил, что на сайте с девушками легкого поведения нашел телефон для связи и позвонил, намереваясь провести вечер с красоткой. Вологжанину ответил мужчина и потребовал предоплату - 3 тысячи рублей. После оплаты ему еще раз позвонил тот же мужчина и сообщил, что нужно внести еще 6 тысяч рублей в качестве страховки девушки. Вологжанин расхотел делать заказ проститутки здесь и потребовал вернуть ему предоплату, но собеседник просто перестал выходить на связь.

Разочарованный вологжанин отправился в полицию. Сотрудники уголовного розыска вычислили мошенника. Им оказался 33-летний житель Ульяновской области. Оперативники выехали в служебную командировку и задержали подозреваемого.

Мужчина рассказал, что размещал в интернете анкеты девушек, брал предоплату в размере 50% и после этого заносил номер в черный список.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет, сообщают в областном управлении МВД.