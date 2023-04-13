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НовостиОбщество13 апреля 2023 8:59

Российские космонавты получили партию черной икры из Вологодской области

Это мощный природный иммуномодулятор
Иван Чухнин

Для космонавтов поставляют черную икру из Вологодской области. Изысканный деликатес приготовлен так, что можно его сеть в невесомости. В рацион питания космонавтов включены около 200 наименований продуктов. Но икра является мощным природным иммуномодулятором, что делает его особо ценным продуктом для людей, работающих в сложных условиях.

В честь Дня космонавтики российские космонавты получили икру из Кадуя. Паюсная икра, производимая по дореволюционному рецепту, имеет плотную текстуру. Продукт можно резать ножом и есть в невесомости.

Икра, как и другие рыбные деликатесы из Кадуя, отправляется на Международную космическую станцию несколько раз в год. В том числе перед праздниками.

По данным областного управления ветеринарии, икра из Кадуя является высококачественным продуктом, безопасным для потребления космонавтами.