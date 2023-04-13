Российские космонавты получили партию черной икры из Вологодской области

Для космонавтов поставляют черную икру из Вологодской области. Изысканный деликатес приготовлен так, что можно его сеть в невесомости. В рацион питания космонавтов включены около 200 наименований продуктов. Но икра является мощным природным иммуномодулятором, что делает его особо ценным продуктом для людей, работающих в сложных условиях.

В честь Дня космонавтики российские космонавты получили икру из Кадуя. Паюсная икра, производимая по дореволюционному рецепту, имеет плотную текстуру. Продукт можно резать ножом и есть в невесомости.

Икра, как и другие рыбные деликатесы из Кадуя, отправляется на Международную космическую станцию несколько раз в год. В том числе перед праздниками.

По данным областного управления ветеринарии, икра из Кадуя является высококачественным продуктом, безопасным для потребления космонавтами.