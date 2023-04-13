В Вологде на площади Революции можно бесплатно найти нужную книгу

23 апреля в Вологде стартует книжный фримаркет. На бесплатной книжной ярмарке жители областной столицы смогут обменяться книгами - это хорошая возможность сделать подарок себе и незнакомому человеку, отдать свои книги в хорошие руки и бесплатно заполучить нужную.

Фримаркет будет проходить в рамках III Международного форума «Экология: город, экономика, люди» на площади Революции. Программа форума появилась на сайте экофорум35.рф .

Как поясняют организаторы, книги должны быть в хорошем состоянии, без повреждений и утерянных страниц. При этом год издания может быть любым.