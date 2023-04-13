Пьяный череповчанин украл джек-рассел-терьера от магазина

В Череповце пьяный мужчина украл собаку, привязанную у магазина. Но кража была раскрыта.

В отделение полиции собаку породы джек-рассел-терьер привёл 40-летний мужчина. Он пояснил, что увидел пса у своего соседа, который злоупотребляет спиртным и решил, что тот украл пса. Сосед же сказал ему, что животное увязалось за ним у магазина.

При этом собака не выглядела ухоженной.

Полицейские разыскали хозяйку животного. 41-летняя местная жительница рассказала, что та привязала собаку у магазина. Выйдя с покупками, она не увидела пса. Она написала объявление о пропаже в соцсети.

«Череповчанин 1969 г. р., у которого был обнаружен чужой домашний питомец, признал свою вину. По словам мужчины, он давно мечтал о собаке такой породы, но не имел финансовой возможности ее приобрести, а на кражу пошел под воздействием алкоголя», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Череповцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. За кражу чужого имущества 54-летнему подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.