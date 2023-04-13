Непутевую мамашу в Вологодской области лишили родительских прав

Верховажский районный суд лишил родительских прав 35-летнюю местную жительницу. Как выяснилось, у женщины двое детей. Но она не работает, часто пьёт, ведёт разгульный образ жизни и сожительствует с человеком, который ранее был судим. В результате её семью поставили на учёт в муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Не так давно женщина украла деньги с чужого банковского счёта и ее осудили на полтора года лишения свободы условно.

Полицейские выяснили, что к совершению преступлений она привлекала своего маленького сына. Так, летом прошлого года она и её сожитель украли алкоголь из магазина, используя ребенка: они сложили бутылки в его рюкзак.

Восьмилетний мальчик неоднократно уходил из дома вечерами и пешком добирался из Верховажья в соседний посёлок к отцу и бабушке. Там же живет его 12-летняя сестра - еще в 2019 году она переехала к отцу. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Вологодской области, из-за того, что «в доме матери часто менялись мужчины, приходящие гости распивали спиртные напитки, мать применяла физическое и психическое насилие».

В результате суд лишил женщину родительских прав и передал детей на попечение отцу. А женщине нужно будет платить алименты.