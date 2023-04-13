В Вологодской области предлагают зарплаты почти на четверть ниже, чем по стране

Среднее зарплатное предложение, регионы Северо-Западного ФО (без учета Санкт-Петербурга и Ленинградской области).

В Вологодской области зарплаты оказались почти на четверть меньше, чем в среднем по стране. Такие цифры назвала служба исследований hh.ru.

Был проведен анализ вакансии марта в разных регионах страны. Работодатели там предлагают заработные платы. В среднем по стране средняя ЗП всей вакансий - 58 248 руб.. Самые высокие предлагают в Магаданской области. По итогам марта средняя предлагаемая зарплата в этом регионе составила 92 960 руб., на 34 712 руб. больше, чем в целом по России. На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ - 84 507 руб., на третьем — Чукотский автономный округ - 82 590 руб..

По сравнению с мартом 2022 года среднее зарплатное предложение в Вологодской области уменьшилось на 551 руб. Сегодня в регионе открыто около 6,4 тысячи вакансий, из них 4% предлагают заработную плату от 150 000 руб.