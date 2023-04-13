В Вологодской области сгорели Урал, КамАЗ и два трактора

В Междуреченском районе сгорел гараж с техникой. Пожар случился в ночь на 13 апреля в Старосельском сельском совете.

Кирпичный гараж использовался как ремонтная мастерская. По информации регионального управления МЧС, возгорание обнаружили около половины второго ночи. Гараж находился в 500 метрах от села Спас-Ямщики, он принадлежал 53-летнему мужчине.

На момент возгорания в гараже находились автомобили Урал, КамАЗ, а также два трактора. В результате пожара вся техника сгорела. Общая площадь пожара - 500 кв. м.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.