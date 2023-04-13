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НовостиОбщество13 апреля 2023 6:49

Прокурор Вологодской области объявил предостережение главе Великоустюгского округа

Там медленно осваиваются деньги по нацпроекту "Жилье и городская среда"
Иван Чухнин

Главе Великоустюгского округа объявлено предостережение о недопустимости срыва реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

12 апреля 2023 года, прокурор области Андрей Тимошичев провел рабочее совещание с главой Великоустюгского муниципального округа. На совещании были подняты вопросы прохождения весеннего паводка, обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах, содержания автомобильных дорог, благоустройства территории, а также нацпроекты.

«В связи с крайне низкими темпами освоения органами местного самоуправления денежных средств, выделенных в рамках национального проекта „Жильё и городская среда“ на приобретение жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, прокурором области главе Великоустюгского муниципального округа объявлено предостережение. Главе округа также разъяснено, что нарушение сроков выполнения запланированных мероприятий может повлечь наступление негативных последствий, в том числе привлечение его к предусмотренной законом ответственности», — сообщают в прокуратуре Вологодской области.