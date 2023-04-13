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НовостиОбщество13 апреля 2023 6:42

Проект Затоновского берега в Вологде отмечен на федеральном уровне

Его разработала Лаборатория городской среды
Иван Чухнин
Фото: Лаборатория городской среды.

Фото: Лаборатория городской среды.

Затоновский берег отметили на федеральном уровне. Пространство попало в федеральный реестр лучших практик по благоустройству, реализованных в 2022 году.

Так решил Экспертный совет при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по формированию комфортной городской среды, сообщает официальный сайт города Вологды.

Напомним, проект разрабатывали архитекторы Лаборатории городской среды. Они же вели подготовительные работы к благоустройству бульвара Пирогова и первой очереди Осановской рощи. Перед началом работ был проведен опрос среди вологжан, чтобы понять, что они хотят видеть.

Концепция проекта — это «Затоновская баржа». Вид судна и стал ландшафтно-образующим элементом. Раньше на этом берегу была промзона, где ремонтировали суда, стояли баржи с песком, а потом стало место стоянки.

На территории берега обустроили площадки для отдыха, деревянные прогулочные дорожки и террасы, установили опоры освещения территории, МАФы, брусчатку и оборудовали навес.

Напомним, в 2021 году в реестр лучших федеральных практик вошел также бульвар Пирогова, который благоустроили в Вологде в 2020 году. В 2022 году Минстрой РФ отметил аналогичной наградой Рождественский парк.