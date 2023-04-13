Два вологодских подростка поживились в соседском сарае

В Харовске сотрудники полиции раскрыли дачную кражу. Воры собирались краденное продать, но не смогли далеко унести. Так что спрятали неподалеку. В полицию с заявлением о краже обратился местный житель 1957 г.р. Мужчина рассказал, что на его дачный участок, расположенный вблизи деревни Мятнево проникли неизвестные. Выломав замок на двери хозпостройки, у него украли лебедку, бензиновый генератор, металлическую ванну и бочку. Всего ущерб мужчина оценил в 38 500 рублей.

Позднее мужчина обнаружил похищенное в другой постройке неподалеку. Выяснилось, что на кражу пошли двое несовершеннолетних харовчан 2006 г.р.

Они дали признательные показания. Один из них - сосед. Он и приметил хранившееся в сарае имущество. Краденое молодые люди надеялись позже вывезти на автомобиле.

По данному факту следователем следственного отдела МО МВД России «Харовский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.