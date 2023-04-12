Еще два рыбака на снегоходе ушли под лед на Волгодчине

Фото : ГУ МЧС по Вологодской области.

Безрассудные рыбаки поехали по льду канала и едва не погибли. Напомним, на всей территории области выход на лед запрещен. Но мужчины презрели запрет и провалились под лед. ЧП случилось около 14 часов 12 апреля в Кирилловском районе. Подтаявший лед Волго-Балта не выдержал веса техники и людей.

«Мужчин спасло то, что они за собой тянули лодку и сани, которые долгое время оставались на плаву. Рыбаки смогли вызвать спасателей, хотя телефон одного из них утонул вместе с курткой», - рассказал старший государственный инспектор Центра ГИМС Сергей Тюлютин.

Спасатели оперативно прибыли на место и вытащили рыбаков-неудачников, сообщает ГУ МЧС РФ по Вологодской области