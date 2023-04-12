В Череповце ищут женщину 44 лет

Поисковики просят об распространении информации.

В Череповце ищут женщину. Татьяна Чиркова ушла из дома 31 марта, первое время она была на связи. Последний раз она звонила 9 апреля. Но затем связь прервалась, местонахождение 44-летней череповчанки неизвестно.

Информацию о пропавшей распространяет ПСО "Ты не один". Женщина была одета в темную длинную куртку, высокие темные ботинки на шнуровке, возможно, на ней темно-синяя или темно-зеленая шапка. Также при себе имела темный рюкзак, телефон.

Всем, кто встречал эту женщину, знает о ее местонахождении просьба позвонить по телефону 911-505-68-98 или 02.