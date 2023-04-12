Череповчанин наварил наркотиков на 277 млн рублей

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Правоохранители задержали ранее судимого жителя Череповца при силовой поддержке спецподразделения «Гром». Мужчина варил синтетические наркотики в промышленном ангаре. Подробности сообщила пресс-служба УМВД РФ.

В ангаре нашли оборудование, прекурсоры и свыше 69 кг наркотика. "Изъятая партия содержит около 230 тысяч разовых доз и оценивается примерно в 277 миллионов рублей", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На мужчину завели уголовное дело за незаконные производство и сбыт наркотиков.

Кроме того, правоохранители напали на след еще двух вологжан, которые забирали из тайников крупные партии готового наркотика и на арендованных автомобилях перевозили в Московскую область для дальнейшего распространения. Мужчин заключили под стражу.