В Череповце на 9 мая намечен парад Победы, шествие Бессмертного полка и концерты

В Череповце на 9 мая запланированы несколько десятков различных акций и концертов.

В 10 утра на площади Металлургов стартует праздничный парад в честь Дня Победы. Сразу после в парке имени Ленинского комсомола стартует городской фестиваль «Салют, ветераны». Программу «Сила русского характера!» проведут в «Парке Победы». С полудня и до 15 часов у Ледового дворца и в парке 200-летия также пройдут концерты. В Соляном саду можно будет увидеть фильмы о Великой Отечественной войне.

На перроне у железнодорожного вокзала покажут военно-историческую реконструкцию «Венский вальс на перроне звучал», посвященную возвращению воинов победителей в 1945 году в г. Череповец.

Шествие участников «Бессмертного полка» с площади Металлургов до площади Молодежи запланировано на 15 часов. в 15.30 у Дворца металлургов начнется гала-концерт городского фестиваля хоровых коллективов «Голоса Победы», после — праздничная программа «Ликуй, Победа!».

А вечерорм, в 17 часов всех желающих приглашают на автопробег, который стартует от санатория Адонис.