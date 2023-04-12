В Зашекснинском районе Череповца началось строительство новой дублирующей теплосети

Со страницы мэра

В Зашекснинском районе Череповца стартовало строительство нового трубопровода. Эту дублирующую теплосеть будут использовать во время аварий на основном трубопроводе.

«Если трубу на Октябрьском проспекте прорвет, плана "Б" просто нет. Без отопления останется весь район. При наличии дублирующей сети такого не произойдет. Отключения будут локальными, а большинство абонентов вообще не заметят разницы», – прокомментировал на своей странице в соцсети мэр города Вадим Германов.

Работы проводятся вдоль Рыбинской на участке от Монтклер до Шекснинского проспекта. Сеть буднт длиной больше километра. Кроме того, новая теплосеть обеспечит доставку теплоносителя к Южному шоссе. Благодаря ей можно начать строительство на востоке Зашекснинского района.

Работы должны быть закончены в этом году.