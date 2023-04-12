В Врлогодской области объявили расписание сдачи ЕГЭ

В департаменте образования Вологодской области рассказали об особенностях выпускных экзаменов в 2023 году. Вот что рассказала начальник Департамента образования Вологодской области Елена Рябова.

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования уже началась с досрочного периода - он проходит с 20 марта до 19 апреля. 54 участника сдают экзамены по всем учебным предметам на базе средней общеобразовательной школы № 26 Череповца.

В основной период на участие в экзаменах зарегистрированы 4502 человека (из них 4084 — выпускники текущего года). 4271 участников будут сдавать русский язык. Самым популярным экзаменом по выбору - обществознание, его выбрали 2057 (46,5%) участников.

Основной период начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. ЕГЭ по профильной и базовой математике пройдет 1 июня. 5 июня пройдут экзамены по истории и физике, 8 июня — по обществознанию, 13 июня — по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. ЕГЭ по информатике и ИКТ — 19 и 20 июня, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам — 16 и 17 июня.

С 22 июня по 1 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам. В дополнительный период в сентябре ЕГЭ пройдет только по обязательным предметам для тех выпускников 11 класса, которые не получат аттестат.

Всего для проведения ЕГЭ будет организовано 46 ППЭ (42 на базе общеобразовательных школ и 4 ППЭ на дому).

Результат ЕГЭ можно узнать примерно через 2 недели после сдачи экзамена по месту подачи заявления на экзамены или на сайте.

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением ЕГЭ на территории Вологодской области, вы можете обращаться на телефон горячей линии (8172) 71-36-46.