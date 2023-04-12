Жителя Вологодской области оштрафовали за мат на митинге

Жителя города Харовска оштрафовали за нецензурную брань во время митинга. Инцидент произошел 15 февраля 2023 года в Харовске у памятника воинам-интернационалистам.

В сквере возле улицы Ворошилова проводился митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. К собравшимся подошел неизвестный мужчина, он матерился и махал руками. Затем он ушел, а кто-то из участников митинга вызвал сотрудников полиции.

Мужчину вычислили. Он предстал перед судом.

«Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ, так как он совершил мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Харовский районный суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей.