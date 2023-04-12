Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 апреля 2023 8:51

Жителя Вологодской области оштрафовали за мат на митинге

Инцидент произошел в Харовске
Иван Чухнин

Жителя города Харовска оштрафовали за нецензурную брань во время митинга. Инцидент произошел 15 февраля 2023 года в Харовске у памятника воинам-интернационалистам.

В сквере возле улицы Ворошилова проводился митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. К собравшимся подошел неизвестный мужчина, он матерился и махал руками. Затем он ушел, а кто-то из участников митинга вызвал сотрудников полиции.

Мужчину вычислили. Он предстал перед судом.

«Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ, так как он совершил мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Харовский районный суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей.