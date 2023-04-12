В Череповце разработают новый туристический маршрут по муралам

Фото: АНО "Городского развития Череповца" ВКонтакте.

В числе победителей первого конкурса Правительства Вологодской области по предоставлению субсидий некоммерческим организациям - проект экскурсионного арт-маршрута по муралам города Череповца «Малая родина в красках». Проект был разработан АНО "Среда" совместно с коллегами из Туристско-информационного центра.

Цель проекта - объединить разрозненные городские локации в новый формат знакомства с городом. "Такие произведения не просто меняют облик зданий, но и позволяют вступить в диалог с жителями города, раскрыть важные события и познакомить всех желающих с героями места", - уверены авторы проекта.

"Если мы посмотрим на наши муралы, то увидим не просто красивую картинку, а целый язык общения, которым город может разговаривать на абсолютно разные темы. Арт-объекты объединяет общая идея - это история нашего города и его героев: партизана Бориса Окинина, космонавта Юрия Гагарина и Павла Беляева, героев и ветеранов Великой Отечественной войны, врачей, спасающих жизни людей. Думаю, что новый арт-маршрут, построенный на объектах современного монументального искусства, очень понравится череповчанам, даст им возможность взглянуть на родной город по-новому и заодно подогреет интерес молодежи к истории своего края, дополнит знания и поможет извлечь урок из прошлого", - поделилась директор Агентства Городского Развития Оксана Андреева.

Кроме того, в рамках проекта запланировано создание нового уличного графического изображения. Ег выполнят воспитанники общественной организации «Я могу!» и студенты строительного колледжа.

Также будет разработан аудиогид для самостоятельного прохождения маршрута. Работа над проектом начнется в июле и продлится до 3 июня 2024 года. Всего в проект удалось привлечь порядка 500 тысяч рублей.