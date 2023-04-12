Вандалов едва не убило электричеством в Череповце

Разновозрастные пацаны не обратили внимание на камеры.

В Череповце вандалы испортили умную остановку у «Кванториума» и украли с нее usb-порт для зарядки мобильных телефонов. Их не остановили камеры «Безопасного города». Об том написал мэр города Вадим Германов ВКонтакте. "Мы давно не рассказывали вам о похождениях вандалов, потому что в городе практически перестали что-то ломать. В какой-то момент нам даже показалось, что проблема вандализма окончательно решена. Но нет. Безумство храбрых вновь победило разум и оставило след на экране табло прибытия транспорта и заставило оборвать зарядку", - сообщил он.

Он предложил «героям» узнать себя на видео. Специалисты сейчас подсчитывают ущерб.

"В процессе демонтажа usb-порта злоумышленники умудрились повредить питающий кабель. Из-за этого из строя вышли все системы, смонтированные на остановке. Хорошо, что хоть током никого из героев не убило", - остался доволен мэр.

Полиция уже ищет вандалов. "«Безопасный город» не оставляет шансов на безнаказанность", - уверен градоначальник.