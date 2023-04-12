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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 7:13

Нечестный череповчанин ограбил пьяного прямо на улице

Пешеход лишился 20 тысяч рублей
Иван Чухнин

Череповчанин шел домой, а был он нетрезвым. И внезапно обнаружил, что потерял деньги. Как сообщает пресс-служба УМВД, череповчанин 1986 года рождения потерял по дороге 20 тысяч рублей.

Мужчина смог вспомнить, как к нему подходил прохожий, который и забрал деньги. Пострадавший обратился в полицию.

Грабителя вычислили. Подозреваемый, местный житель 1979 г. р., признался, что сначала предложил пьяному незнакомцу помощь, а когда тот отказался, забрал торчащие из его кармана деньги.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Нечестному "помогальщику" грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.