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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 7:05

В Вологде 28-летняя рецидивистка пришла в гости и зарезала хозяйку

Она пойдет под суд
Иван Чухнин

В Вологде 30 декабря 2022 года сожители, снимающие квартиру в доме на улице Пугачева, позвали в гости приятельницу.

28-летняя девушка пришла к ним в гости.Они стали выпивать, но во время застолья между женщинами возник конфликт. В итоге гостья несколько раз ударила ножом 42-летнюю женщину. Раненая постаралась выйти из квартиры, истекающая кровью вологжанку на лестничной клетке и обнаружили соседи.

Юная подружка задержана. Как оказалось, в 2016 году она уже была осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, и освободилась в 2021.

На этот раз ей предстоит ответить в суде за убийство, сообщает СУ СК России по Вологодской области.