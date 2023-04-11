Вологда и Череповец ожидают 65 новых "скорых"

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В Вологодской области доход бюджета в первом квартале 2023 года вырос на 6%. За счет поступивших средств увеличат финансирование социальной сферы и инфраструктуры региона. Так, на развитие инфраструктуры и социальные обязательства в ближайшие три года будет направлено 9,4 миллиарда рублей.

Среди важных трат, которые планирует регион – 353,4 миллиона рублей на приобретение современного, оснащенного передовой техникой медицинского транспорта для Вологды и Череповца. две столицы региона получат 65 новых автомобилей «Скорая помощь».

В настоящее время обслуживанием службы «Скорой помощи» в этих городах занимается сторонняя компания. Теперь же у региональной неотложки появится собственный новый медтранспорт.