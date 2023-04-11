В Африку отправились две партии вологодского мороженого

Вологодское мороженое отправилось в Африку. Две экспортные партии вологодского мороженого отправлены в апреле в Камерун. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Ведомство выдало ветеринарные сертификаты на вывоз 8,5 тонны мороженого.

Оно сначала прибудет в Санкт-Петербург, и затем морем - в Камерун. Любопытно, что больше половины партии - ванильное эскимо в шоколадной глазури. Такого лакомства отгружено 4,5 тонны.

Рост экспорта вологодского мороженого в Камеруне подтверждает статистика: в прошлом году в эту страну отправлено всего 7,2 тонны.