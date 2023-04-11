Юноша из Сокола жестоко избил мужчину под Вологдой

Под Вологдой 18-летний юноша до смерти забил 33-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело по факту причинения мужчине тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Как сообщает СУ СК по Вологодской области, 7 апреля 2023 года около 22 часов в поселке Федотово житель Сокола у магазина избил жителя Федотово. Бил он случайного знакомого по голове и туловищу. Пострадавший дошел до своего дома, где скончался спустя сутки. Его тело обнаружила знакомая, которая пришла к нему ночью 9 апреля. Женщина позвонила в полицию.

«Сотрудниками Вологодского межрайонного следственного отдела был произведен осмотр места происшествия, фигурант был задержан следователями в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ и допрошен в качестве подозреваемого. В настоящее время продолжается производство следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, в том числе допрашиваются свидетели, назначаются судебные экспертизы. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу», — сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области.