Все больше вологодских семей получают выплату из маткапитала

Почти 500 вологодских семей получили с начала года выплаты из маткапитала. Как сообщило Отделение Социального фонда России по Вологодской области, более 966 миллионов рублей направлено на ежемесячные выплаты из материнского капитала, меру поддержки на сегодняшний день получают 490 семей.

Напомним, с этого года еще больше семей могут получать выплату из маткапитала. Теперь она предоставляется на каждого ребёнка до трех лет, включая первенца.

«Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум ребёнка, установленный в регионе проживания семьи на момент подачи заявления. В Вологодской области это 14 083 рубля в месяц. Как и прежде, выплата назначается семьям со среднедушевым доходом менее двух прожиточных минимумов на человека», – рассказали в пресс-службе Отделения СФР по Вологодской области.

Если в семье есть несколько детей до трех лет, а при получении выплаты доходы семьи не превысили двух прожиточных минимумов, родители могут оформить еще одну выплату. Заявление при этом подаётся на каждого ребёнка по отдельности.