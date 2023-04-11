В Вологодской области начинает работать чат-бот с полезной информацией для семей участников СВО

В Вологодской области начинает работать чат-бот «VO35». Это сервис для информирования о мерах поддержки военнослужащих и членов семей участников СВО.

Отчасти он заменит телефон горячей линии, на который поступает большое количество вопросов, касающихся прохождения военной службы по контракту, медицинской помощи и реабилитации, получения выплат военнослужащими, а также мер поддержки семей участников СВО.

Чат-бот находится в Телеграме - в поисковой строке нужно набрать латинскими буквами VO35 и нажать кнопку «Запустить». Там появится меню, где можно выбрать интересующий раздел.

«В электронном сервисе мы разместили ответы на самые популярные вопросы вологжан. Но если вы все-таки не нашли нужную информацию, всегда сможете позвонить по телефону горячей линии 122, чтобы лично уточнить ее у оператора», - добавил Олег Кувшинников.

Ресурс будет постоянно обновляться.