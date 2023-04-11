В Череповце на табло на трамвайных остановках может появиться информация про ДТП

В Череповце на трамвайных остановках повесят табло с цифрами ДТП.

Экран будет информировать о времени прибытия трамвая. Если он задерживается - будет указаны причины задержки. Пилотное табло установят на остановке «Доменная».

Как пояснили в «Электротрансе», в тестовом режиме табло на «Доменной» заработает сегодня. Такие же экраны хотят установить на трамвайных остановках в Заречье.

"Трамвайное" табло отличается от тех, что установлены на автобусных остановках. Это монохромное табло, двухстрочное. Тоже крупные буквы, цифры. Интерфейс позволяет диспетчеру вместо расписания вывести на табло любой текст. Например, об аварии на линии. "Бывают ДТП, люди на остановках ждут трамвая, а он не идет. Проводим обучение для диспетчера. Первое табло смонтируют на „Доменной“, где пересекаются сразу три маршрута", — сообщил cherinfo директор Центра муниципальных информационных ресурсов и технологий Андрей Лужинский.