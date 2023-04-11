Вода в водопроводных сетях Сокола стала менее вонючей

Вода, которая подается в квартиры жителей Сокола, стала меньше пахнуть. По мнению контролирующих органов, ее можно употреблять для питья и приготовления пищи.

Сокольчане направили огромное количество жалоб во все инстанции - вода из -под крана воняла или формалином или трупами. В детские сады и школы начали завозить воду в цистернах.

Тема вызвала широкий общественный резонанс в СМИ.

Коммунальщики разъяснили, что основной причиной ухудшения качества воды стало прохождение паводкового периода.

Чтобы избавиться от запаха, коммунальщики промыли сети, увеличили расход реагентов, заменили фильтры на очистных, стали чаще брать пробы воды. Глава Сокольского округа Юрий Васин сообщил, что ситуация с водой в Соколе значительно улучшилась и на очистных даже выпил стакан воды.

На месте побывали представители Территориального отдела Роспотребнадзора.

Сейчас питьевая вода, подаваемая в городскую сеть, полностью соответствует действующим нормативам по химико-биологическим показателям, в том числе по вкусу и запаху.