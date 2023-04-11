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НовостиОбщество11 апреля 2023 6:45

Шекснинский школьник поймал ребенка, выпавшего из окна

Отец вышел в магазин
Иван Чухнин

Прохожий поймал ребенка, который сорвался из окна на втором этаже. Проходя мимо жилого дома, школьник услышал детские крики. Подняв голову, он увидел, что на карнизе висел ребенок. Старшеклассник подбежал ближе, в этот момент мальчик сорвался. Школьник выставил руки, пытаясь его поймать Подробности сообщает районная газета «Звезда».

Инцидент произошел 10 апреля, в поселке Шексна на улице Труда.

«Юный герой поймал мальчика, упав вместе с ним на землю. После этого позвонил в одну из квартир дома. Жильцы вызвали сотрудников полиции. Стоит отметить, что семья на учёте не состоит. Отец ненадолго оставил несовершеннолетних детей одних, уйдя в магазин», – сообщает издание.

Аналогичный случай произошел в Шексне в тот же день. Прохожие заметили плачущего пятилетнюю девочку на незастекленном балконе пятого этажа и позвонили в полицию. Оказалось, что мать оставила ребенка дома, сама ушла на работу. Девочка выбралась на балкон. К счастью, беды не случилось.