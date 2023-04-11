В Вологодской области сгорел четырехквартирный жилой дом

Фото: "Северная новь", ВКонтакте.

В поселке Устье сгорел четырехквартирный двухэтажный дом. Семеро пенсионеров, среди которых и бывшая учительница начальных классов, остались без крова. Областная прокуратура выясняет причины ЧП, проводится проверка.

Пожар случился днем в воскресенье. Звонок о том, что горит четырехквартирный двухэтажный дом поступил около 16:00.

На месте работало несколько пожарных расчетов. О пострадавших информации не поступало, но прокуратура Вологодской области сообщила, что в связи с пожаром, произошедшим в селе Устье, организована прокурорская проверка: «Органы прокуратуры контролируют установление всех обстоятельств и причин произошедшего, в ходе проверки будет дана также оценка соблюдению жилищных и иных прав погорельцев».

Как сообщила районная газета «Северная новь», в результате пожара «квартиры сильно пострадали и непригодны для жилья, все они застрахованы. Для пострадавших будет организован ночлег, сбор средств и вещей».