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НовостиОбщество10 апреля 2023 16:41

В Вологодской области из-за теплой погоды проснулись клещи

Первый случай зафиксировали в Соколе
Иван Чухнин

В Сокольском районе Вологодской области зарегистрирован первый случай присасывания клеща в наступившем сезоне. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Этот случай зарегистрирован на прошлой неделе 7 апреля - намного раньше, чем в прошлом году. Из-за теплой погоды укушенных может стать больше. По результатам многолетних наблюдений, наибольшую активность клещи проявляют в мае–июне.

Ведомство напоминает, что медицинские организации региона проводят вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита. На 7 апреля 2023 года в области привито 37 000 человек, включая 14 000 детей в возрасте до 17 лет.