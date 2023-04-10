Череповчанка провалилась в яму с водой на улице города

В Череповце женщина провалившись в глубокую яму и получила серьезную травму. Об инциденте сообщил Канал12.

Местная жительница прогуливалась с собачкой по знакомым местам. На улице Ветеранов недалеко от дома № 20 разлилась большая лужа. Женщина решила ее обойти, но неожиданно для себя провалилась в яму с водой, получив травму. Она уже обратилась к медикам, ей назначено обследование. По информации местного ТОСа, глубокая яма, наполненная водой, была немедленно огорожена сигнальной лентой.

Собака упала в четырехметровый колодец на череповецкой улице

Ее спасли спасатели

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