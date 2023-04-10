В Череповце станет больше скамеек и урн

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю

В Череповце с 10 апреля начали устанавливать на улице Сталеваров: на участке от Ленина до Октябрьского моста появятся 50 скамеек, закрепленных анкерами, и 25 урн.

Две сотни новых скамеек установят на бульварах, в аллеях, скверах и парках Череповца. Еще 100 старых лавочек заменят на новые.

«Скамейки ставим по обращениям жителей. В популярных местах лавочек не хватает. Еще установим 100 скамеек вместо пришедших в негодность», — рассказал замначальника отдела эксплуатации территории департамента ЖКХ Сергей Чижков.

По просьбам жителей ЗШК района скамейки появятся на аллее между улицами Раахе и Матуринской по пути к усадьбе Гальских.